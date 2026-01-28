Hitachi Aktie

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Hitachi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hitachi wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 39,36 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 30,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,42 Prozent auf 2.598,85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.465,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 179,72 JPY aus. Im Vorjahr waren 133,85 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 10.322,97 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 9.783,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

