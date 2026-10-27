Ausblick: Hitachi legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hitachi wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,344 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,51 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 75,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 70,25 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at