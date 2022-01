Ausblick: Hitachi Maxell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi Maxell präsentiert in der am 27.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 30,89 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hitachi Maxell ein EPS von -6,070 JPY je Aktie vermeldet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 35,26 Milliarden JPY gegenüber 39,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,17 Prozent.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 121,62 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -189,510 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 137,94 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 139,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at