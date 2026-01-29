Hitachi Maxell Aktie
WKN DE: 864156 / ISIN: JP3791800000
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Hitachi Maxell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hitachi Maxell wird am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 33,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 56,48 JPY je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 32,24 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,47 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 177,07 JPY, gegenüber 93,12 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 129,22 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 129,81 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hitachi Maxell Ltd.
|
29.01.26
|Ausblick: Hitachi Maxell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Hitachi Maxell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Hitachi Maxell stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Hitachi Maxell informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Hitachi Maxell präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Hitachi Maxell Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Hitachi Maxell Ltd.
|2 215,00
|-0,49%