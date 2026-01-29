Hitachi Maxell Aktie

Hitachi Maxell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 864156 / ISIN: JP3791800000

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Hitachi Maxell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hitachi Maxell wird am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 33,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 56,48 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 32,24 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,47 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 177,07 JPY, gegenüber 93,12 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 129,22 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 129,81 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Hitachi Maxell Ltd. 2 215,00 -0,49% Hitachi Maxell Ltd.

