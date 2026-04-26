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WKN DE: 864156 / ISIN: JP3791800000

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hitachi Maxell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hitachi Maxell wird am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 91,28 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -32,350 JPY erwirtschaftet worden.

Hitachi Maxell soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 196,99 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 93,12 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 129,10 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 129,81 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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