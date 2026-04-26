Hitachi Maxell Aktie
WKN DE: 864156 / ISIN: JP3791800000
|
26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hitachi Maxell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hitachi Maxell wird am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 91,28 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -32,350 JPY erwirtschaftet worden.
Hitachi Maxell soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 196,99 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 93,12 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 129,10 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 129,81 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hitachi Maxell Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Hitachi Maxell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Hitachi Maxell zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Hitachi Maxell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Hitachi Maxell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Hitachi Maxell stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Hitachi Maxell Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Hitachi Maxell Ltd.
|2 148,00
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.