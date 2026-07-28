Ausblick: Hitachi öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hitachi stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 36,82 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 42,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,89 Prozent auf 2.481,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.258,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 202,36 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 176,76 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 11.314,89 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 10.586,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at