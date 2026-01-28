Ausblick: Hitachi präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hitachi stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,253 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Hitachi soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,74 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 66,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 64,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at