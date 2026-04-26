Hitachi Aktie
WKN: 853219 / ISIN: JP3788600009
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hitachi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hitachi wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten schätzen, dass Hitachi für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,45 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 40,35 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 9,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3.022,36 Milliarden JPY gegenüber 2.772,15 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 178,52 JPY, gegenüber 133,85 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 10.541,40 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 9.783,37 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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