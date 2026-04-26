Ausblick: Hitachi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hitachi wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,248 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,44 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,15 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,880 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 67,53 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 64,17 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at