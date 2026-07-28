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Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs Aktie

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853788 / ISIN: US4335785071

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hitachi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hitachi wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,75 Prozent auf 15,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi noch 15,62 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 70,48 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 70,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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