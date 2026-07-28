Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs Aktie
WKN: 853788 / ISIN: US4335785071
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Hitachi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hitachi wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,75 Prozent auf 15,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi noch 15,62 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 70,48 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 70,25 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs
|
07:01
|Ausblick: Hitachi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Hitachi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Hitachi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Hitachi legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Hitachi präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)