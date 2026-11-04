Hitachi Zosen Aktie

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WKN: 858468 / ISIN: JP3789000001

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Hitachi Zosen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi Zosen wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 41,00 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi Zosen -11,140 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 174,73 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 22,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 146,10 JPY, gegenüber 66,20 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 661,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 645,22 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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