Hitachi Zosen Aktie
WKN: 858468 / ISIN: JP3789000001
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Hitachi Zosen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hitachi Zosen wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 15,00 JPY je Aktie gegenüber 38,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Hitachi Zosen nach den Prognosen von 2 Analysten 178,44 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,47 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,83 JPY, während im vorherigen Jahr noch 131,33 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 615,87 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 610,52 Milliarden JPY waren.
