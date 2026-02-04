Hitachi Zosen Aktie

Hitachi Zosen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858468 / ISIN: JP3789000001

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hitachi Zosen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hitachi Zosen wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 15,00 JPY je Aktie gegenüber 38,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Hitachi Zosen nach den Prognosen von 2 Analysten 178,44 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,47 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,83 JPY, während im vorherigen Jahr noch 131,33 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 615,87 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 610,52 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hitachi Zosen Corp.

Analysen zu Hitachi Zosen Corp.

Aktien in diesem Artikel

Hitachi Zosen Corp. 5,89 1,12% Hitachi Zosen Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

