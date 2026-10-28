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WKN DE: A40N54 / ISIN: CNE1000040G3

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Hitgen A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hitgen A wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,093 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 25,11 Prozent auf 178,1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 142,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,368 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,270 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 685,1 Millionen CNY aus im Gegensatz zu 525,6 Millionen CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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