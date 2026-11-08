HIVE Digital Technologies Aktie
WKN DE: A3EH8Z / ISIN: CA4339211035
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: HIVE Digital Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HIVE Digital Technologies präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,168 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 79,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 120,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,919 USD je Aktie, gegenüber -0,910 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 358,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 411,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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