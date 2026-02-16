HIVE Digital Technologies Aktie
WKN DE: A3EH8Z / ISIN: CA4339211035
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: HIVE Digital Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
HIVE Digital Technologies gibt am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,085 USD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 96,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 40,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,093 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 327,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 160,4 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: HIVE Digital Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: HIVE Digital Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs
|1,86
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.