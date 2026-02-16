HIVE Digital Technologies Aktie

HIVE Digital Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EH8Z / ISIN: CA4339211035

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: HIVE Digital Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HIVE Digital Technologies gibt am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,085 USD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 96,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 40,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,093 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 327,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 160,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs 1,86 0,11% HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs

