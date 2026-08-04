Ausblick: HKScan A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HKScan A wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HKScan A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,034 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll HKScan A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 253,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,19 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,165 EUR, gegenüber -0,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 996,4 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at