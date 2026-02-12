Ausblick: HKScan A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HKScan A wird sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,043 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 272,8 Millionen EUR gegenüber 266,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,320 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 999,0 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,00 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at