Ausblick: HKScan A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HKScan A wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,010 EUR je Aktie gegenüber 0,000 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,17 Prozent auf 238,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte HKScan A noch 233,7 Millionen EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,155 EUR je Aktie, gegenüber -0,050 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 996,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at