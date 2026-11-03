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HKScan a Aktie

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WKN: 912673 / ISIN: FI0009006308

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: HKScan A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HKScan A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,055 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 255,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,050 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,03 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 996,4 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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