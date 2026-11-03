HKScan a Aktie
WKN: 912673 / ISIN: FI0009006308
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: HKScan A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HKScan A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,055 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 255,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,1 Millionen EUR in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,050 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,03 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 996,4 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HKScan CorporationShs -A-
|
07:01
|Ausblick: HKScan A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: HKScan A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: HKScan A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: HKScan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: HKScan A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HKScan CorporationShs -A-
Aktien in diesem Artikel
|HKScan CorporationShs -A-
|1,58
|1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.