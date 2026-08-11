HLS Therapeutics Aktie
WKN DE: A2JGH0 / ISIN: CA40390B1094
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: HLS Therapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HLS Therapeutics wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass HLS Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,080 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 14,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 19,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,253 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,540 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 77,6 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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