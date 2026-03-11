HLS Therapeutics Aktie
Ausblick: HLS Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HLS Therapeutics äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HLS Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 15,1 Millionen USD für HLS Therapeutics, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 21,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,390 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,850 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 55,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 77,6 Millionen CAD.
