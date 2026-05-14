Ausblick: HLS Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HLS Therapeutics gibt am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,120 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 12,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 18,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,360 USD im Vergleich zu -0,540 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 57,9 Millionen USD, gegenüber 77,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at