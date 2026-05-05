HMH a Aktie
WKN DE: A40MRL / ISIN: US40445M1009
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: HMH A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
HMH A öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,310 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 30560,00 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll HMH A mit einem Umsatz von insgesamt 178,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,91 Prozent verringert.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,56 USD je Aktie, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 827,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 821,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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