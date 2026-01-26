HMS Networks AB Registered Shs Aktie

HMS Networks AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYY7 / ISIN: SE0009997018

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: HMS Networks Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HMS Networks Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,59 SEK gegenüber 1,49 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll HMS Networks Registered 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 888,5 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HMS Networks Registered 807,0 Millionen SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,03 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,35 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,52 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,06 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

HMS Networks AB Registered Shs 36,76 -0,05% HMS Networks AB Registered Shs

