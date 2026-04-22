Ausblick: HMS Networks Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HMS Networks Registered wird sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 SEK gegenüber 2,29 SEK im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,88 Prozent auf 897,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 890,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,90 SEK je Aktie, gegenüber 8,66 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,86 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at