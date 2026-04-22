HMS Networks AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DYY7 / ISIN: SE0009997018
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: HMS Networks Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HMS Networks Registered wird sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 SEK gegenüber 2,29 SEK im Vorjahresquartal.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,88 Prozent auf 897,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 890,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,90 SEK je Aktie, gegenüber 8,66 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,86 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HMS Networks AB Registered Shs
|
22.04.26
|Ausblick: HMS Networks Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: HMS Networks Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ausblick: HMS Networks Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: HMS Networks Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HMS Networks AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|HMS Networks AB Registered Shs
|48,08
|0,54%