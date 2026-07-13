HMS Networks AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DYY7 / ISIN: SE0009997018
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: HMS Networks Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HMS Networks Registered stellt am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 3,12 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,67 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 16,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 978,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 843,0 Millionen SEK umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,01 SEK je Aktie, gegenüber 8,66 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,03 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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