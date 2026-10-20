Ausblick: HMS Networks Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HMS Networks Registered lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HMS Networks Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,83 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,26 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,02 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 894,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,15 SEK, gegenüber 8,66 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 4,07 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,58 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at