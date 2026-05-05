Ausblick: HNI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HNI stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,288 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HNI noch 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 129,13 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte HNI noch 599,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 6,11 Milliarden USD, gegenüber 2,84 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at