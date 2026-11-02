Ausblick: HNI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HNI wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll HNI nach den Prognosen von 4 Analysten 1,60 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 134,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 683,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,22 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,11 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,98 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,84 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net