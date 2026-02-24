Ausblick: HNI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HNI wird am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,910 USD aus. Im letzten Jahr hatte HNI einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HNI in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 711,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 642,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,56 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,88 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,66 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

