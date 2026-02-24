Hoegh Autoliners ASA Registered Shs Aktie

Hoegh Autoliners ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8LV / ISIN: NO0011082075

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Hoegh Autoliners ASA Registered lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,501 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hoegh Autoliners ASA Registered noch 7,94 NOK je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 342,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,89 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,42 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 34,95 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,31 Milliarden USD, gegenüber 14,74 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

