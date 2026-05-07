Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hoegh Autoliners ASA Registered wird am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hoegh Autoliners ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,559 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,97 NOK je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 358,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 3,65 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD, während im vorherigen Jahr noch 27,93 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,80 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at