Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hoegh Autoliners ASA Registered stellt am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,405 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,70 NOK je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 370,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,79 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, während im vorherigen Jahr noch 27,93 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,80 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at