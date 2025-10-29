Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hoegh Autoliners ASA Registered präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,628 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hoegh Autoliners ASA Registered 10,81 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 353,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,74 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 34,95 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD, gegenüber 14,74 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at