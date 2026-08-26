Hoejgaard b Aktie
WKN: 884014 / ISIN: DK0010255975
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hoejgaard B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hoejgaard B öffnet am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -7,500 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hoejgaard B noch 8,76 DKK je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Hoejgaard B mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,68 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 20,68 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 35,00 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,11 Milliarden DKK, gegenüber 10,23 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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