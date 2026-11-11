Hoejgaard b Aktie

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WKN: 884014 / ISIN: DK0010255975

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Hoejgaard B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hoejgaard B lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,26 DKK. Im Vorjahresquartal waren 9,36 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hoejgaard B nach den Prognosen von 3 Analysten 2,61 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,89 DKK, gegenüber 35,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 10,08 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,23 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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