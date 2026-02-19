Hoejgaard b Aktie

Hoejgaard b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884014 / ISIN: DK0010255975

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hoejgaard B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hoejgaard B stellt am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 11,10 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Hoejgaard B einen Gewinn von 9,70 DKK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,69 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,14 Milliarden DKK umgesetzt.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 42,45 DKK je Aktie, gegenüber 24,40 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 10,38 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 10,68 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hoejgaard Holding A-S (B)

Analysen zu Hoejgaard Holding A-S (B)

Aktien in diesem Artikel

Hoejgaard Holding A-S (B) 509,00 -1,36% Hoejgaard Holding A-S (B)

