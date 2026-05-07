Hoejgaard b Aktie
WKN: 884014 / ISIN: DK0010255975
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hoejgaard B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hoejgaard B wird sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 9,00 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,50 DKK je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,44 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Minus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,62 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 41,30 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 35,00 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 10,31 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 10,23 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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