Ausblick: Hövding Sverige AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hövding Sverige AB öffnet am 18.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Hövding Sverige AB für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,270 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 104,6 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 98,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,110 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,780 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 282,4 Millionen SEK, gegenüber 152,5 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at