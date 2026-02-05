Hoist Finance AB Aktie

Hoist Finance AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14P5E / ISIN: SE0006887063

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hoist Finance AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hoist Finance AB gibt am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,56 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 28,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Hoist Finance AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,06 Milliarden SEK aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,54 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 10,07 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,19 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 5,28 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

