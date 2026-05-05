Hoist Finance AB Aktie
WKN DE: A14P5E / ISIN: SE0006887063
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hoist Finance AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hoist Finance AB wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hoist Finance AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,77 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,33 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 21,88 Prozent auf 1,11 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Hoist Finance AB noch 1,42 Milliarden SEK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,41 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,59 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,82 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,81 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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