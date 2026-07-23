Hoist Finance AB Aktie
WKN DE: A14P5E / ISIN: SE0006887063
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23.07.2026 07:01:06
Ausblick: Hoist Finance AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hoist Finance AB gibt am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,55 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,69 Prozent erhöht. Damals waren 2,42 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,19 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,82 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 11,59 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,92 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,81 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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