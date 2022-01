Ausblick: Hokkaido Electric Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hokkaido Electric Power lässt sich am 27.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hokkaido Electric Power die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 3,40 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -32,980 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 160,00 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 171,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,53 JPY im Vergleich zu 169,09 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 633,08 Milliarden JPY, gegenüber 740,79 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at