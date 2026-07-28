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Hokuriku Electric Power Aktie

Hokuriku Electric Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854609 / ISIN: JP3845400005

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hokuriku Electric Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hokuriku Electric Power wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 38,10 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 71,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 134,01 JPY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 191,10 Milliarden JPY gegenüber 186,08 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 137,49 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 260,74 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 786,25 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 768,55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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