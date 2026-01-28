Hokuriku Electric Power Aktie

WKN: 854609 / ISIN: JP3845400005

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Hokuriku Electric Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hokuriku Electric Power stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Hokuriku Electric Power im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,60 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 47,41 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hokuriku Electric Power in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 190,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 206,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 232,50 JPY, gegenüber 311,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 796,43 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 835,50 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

