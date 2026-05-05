Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates Aktie
WKN: 593141 / ISIN: NO0010012636
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates präsentiert Quartalsergebnisse
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,36 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates noch 1,83 NOK je Aktie eingenommen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 45,1 Millionen NOK gegenüber 127,4 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 64,59 Prozent.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 10,35 NOK je Aktie, gegenüber 6,83 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 187,2 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 541,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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