Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates Aktie

Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593141 / ISIN: NO0010012636

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates präsentiert Quartalsergebnisse

Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,36 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates noch 1,83 NOK je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 45,1 Millionen NOK gegenüber 127,4 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 64,59 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 10,35 NOK je Aktie, gegenüber 6,83 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 187,2 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 541,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates

mehr Nachrichten

Analysen zu Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates 159,98 -0,01% Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen