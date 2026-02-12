Ausblick: Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,93 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,58 Prozent verringert. Damals waren 2,95 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 64,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 135,0 Millionen NOK. Dementsprechend geht der Experte bei Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 48,6 Millionen NOK aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 9,37 NOK, gegenüber 9,60 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 175,9 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 520,3 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at