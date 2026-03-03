Holley Aktie

Holley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQD / ISIN: US43538H1032

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Holley zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Holley stellt am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,082 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Holley ein EPS von -0,320 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 142,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 140,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,222 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 599,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 602,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

