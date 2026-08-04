Ausblick: Holley zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Holley wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Holley in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 172,6 Millionen USD im Vergleich zu 166,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,323 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 624,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 613,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at