HollyFrontier Aktie
WKN DE: A3DHPC / ISIN: US4039491000
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: HollyFrontier zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HollyFrontier wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,450 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HollyFrontier -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,13 Prozent auf 6,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD im Vergleich zu 0,910 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 26,42 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 28,59 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HollyFrontier Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: HollyFrontier zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: HollyFrontier veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: HollyFrontier öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: HollyFrontier zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu HollyFrontier Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|HollyFrontier Corp Registered Shs
|48,60
|-1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.