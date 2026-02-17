Ausblick: HollyFrontier zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HollyFrontier wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,450 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HollyFrontier -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,13 Prozent auf 6,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD im Vergleich zu 0,910 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 26,42 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 28,59 Milliarden USD.

